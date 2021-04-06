Боевики напали на отряд жандармов в Буркина-Фасо

Угадугу, 6 апреля. Город Танвалбугу в восточной части Буркина-Фасо подвергся нападению боевиков. В результате атаки погибли семь человек: три жандарма и четыре члена местной самообороны.

Об инциденте, который произошел в понедельник, 5 апреля, сообщил источник в органах безопасности. Группа хорошо вооруженных радикалов устроила засаду, в которую попал патруль правоохранителей и добровольцев.

Кроме того, семь человек госпитализировали с ранениями, заявил информатор в местной больнице.

Ответственность за произошедшее пока не взяла ни одна из группировок, действующих в стране. С 2015 года Буркина-Фасо страдает от регулярных террористических атак. Жертвами боевиков стали более тысячи человек. При этом около миллиона граждан покинули дома в надежде спастись от бандитов.

Правительство африканского государства пытается справиться с угрозой. Оно запускает специальную программу, которая должна предотвратить распространение экстремизма.