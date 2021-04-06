Пульмонолог оценил риск смерти от коронавируса у заядлых курильщиков

Москва, 6 апреля. Риск летального исхода при коронавирусе у интенсивно курящего человека на 90% выше, чем у некурящего.

Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Курильщики со стажем довольно часто оказываются в реанимации с коронавирусом, отметил медик в ходе Национального конгресса «Человек и лекарство».

«Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводятся в реанимации», — объяснил Авдеев.

Когда пандемия коронавируса только набирала обороты, распространился миф, что курильщики лучше переносят коронавирус. Однако такое утверждение не нашло подтверждения, отметил Сергей Авдеев. Данные были основаны на единственной в своем роде работе специалистов из Франции.

Курение опасно и тем, что увеличивает риск развития злокачественных опухолей. Например, такая привычка может спровоцировать мелкоклеточный рак легких. Больных с этим диагнозом не оперируют, уточнил врач и популярный в России телеведущий Александр Мясников.