Рекордное число умерших от COVID-19 за сутки зафиксировано в Пензе

Пенза, 6 апреля. Печальный рекорд по количеству ежедневно умирающих от COVID-19 пензенцев достиг новой отметки. За сутки вирус унес жизни сразу пятерых жителей областного центра. Соответствующей информацией во вторник вечером поделился официальный канал регионального правительства в Telegram.

Как стало известно ФАН, заболевание сразило четырех мужчин 1936, 1950, 1957, 1970 годов рождения и одну женщину 1942 года рождения. У всех пациентов наблюдалось осложнение в виде пневмонии, возникшее на фоне коронавирусной инфекции.

За все время на территории Пензенской области было зарегистрировано 42 626 случаев заболевания. Из них 39 724 человека одолели вирус и были выписаны из больниц. Не справились с недугом 555 горожан.

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 58 545 жителей региона, второй — 39 890 человек.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге может открыться первый в России филиал уникального реабилитационного центра для молодых инвалидов «Квартал Луи». Инициатором проекта стала сенатор Совета Федерации РФ, основатель центра Мария Львова-Белова.