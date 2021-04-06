Мордовия не успевает готовить специалистов для IT-компаний

О нехватке тестировщиков и разработчиков заявил генеральный директор крупнейшей IT-компании Мордовии. По словам Дмитрия Карасева, высшие и средние специальные учебные заведения региона попросту не успевают за развитием высоких технологий. О способах решения проблемы рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Вузы работают исключительно по Федеральным государственным образовательным стандартам, что мешает созданию полноценной системы подготовки кадров на их базе. Средний ФГОС принимается от четырех до восьми лет и за время своей разработки устаревает», — рассказал о проблеме руководитель компании «Байтекс» Дмитрий Карасев.

Ускорить процесс можно, если готовить специалистов по коротким образовательным программам. В помощь IT-компаниям команда Национальной технической инициативы и движение WorldSkills. Однако проблема в том, что оборудование, которое есть в техникумах и колледжах морально устарело и не соответствует стандартам.

«IT-индустрия республики нуждается минимум в 300 специалистах ежегодно, и эта потребность постоянно растет. Только наша компания из-за нехватки кадров за март вынуждена была отказаться от четырех долгосрочных контрактов и от создания 14 рабочих мест. Мы сотрудничаем с вузами и ссузами не только Мордовии. Выступаем с лекциями в ИТМО и Высшей школе экономики. Видим, как готовят специалистов в других регионах», — сообщил собеседник.

«Байтекс» занимается разработкой и тестированием программного обеспечения для геймеров и бизнеса. 100% выручки — экспорт. В самой компании трудится 250 человек. Из-за нехватки кадров 10% коллектива пришлось привлечь из других регионов. Снова незадача — с арендой и покупкой жилья в Мордовии тоже проблемы.

«В регионе нет централизованной системы социальной аренды жилья и льготных условий по ипотеке. Своими мыслями по этому поводу мы поделились с врио главы Мордовии. Предложили воспользоваться опытом соседних регионов, Пензенской и Ульяновской областей, и субсидировать часть ставки ипотечного кредита или софинансировать первичный ипотечный взнос для сотрудников IT-компаний. А ведь они приносят республике 2,9 миллиона долларов экспортной выручки ежегодно», — добавил Дмитрий Карасев.

У IT-бизнеса есть еще одна проблема — нехватка помещений со всеми условиями: оптимальной системой кондиционирования, двойным резервированием интернет-каналов и энергоснабжения, а также мощными электроподстанциями.