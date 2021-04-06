Личный врач Навального Анастасия Васильева задержана возле колонии в Покрове

Владимир, 6 апреля. Ведущий YouTube-канала «Штаб Навального» и руководитель признанного в РФ иноагентом «Альянса врачей» задержаны в Покрове. Они приехали к колонии, где сидит Алексей Навальный.

Глава организации Анастасия Васильева подчеркнула, что прибыла «спасать» осужденного блогера. Личный врач Навального считает, что ее и группу людей в светлых халатах должны пустить к осужденному. Она заверила, что такие визиты станут ежедневными, пока не будет достигнута озвученная цель.

Сейчас Васильева, ведущий Дмитрий Низовцев и несколько журналистов, в том числе ведущий CNN Мэттью Чэнс, задержаны. Полицейские усмотрели в их действиях нарушение административной статьи о нахождении вблизи спецучреждения, что препятствует его работе, а именно проезду транспорта.