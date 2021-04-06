Доктор Мясников сравнил «больного» Навального с брошенной капризной девушкой

Практикующий врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о якобы ухудшении состояния здоровья Алексея Навального, наличии эпидемии туберкулеза в покровской ИК-2 и сведения о резком похудении блогера на 13 килограммов за период нахождения в колонии.

В комментарии журналисту ФАН Мясников предположил, что заявления самого осужденного не соответствуют действительности.

«Мне совершенно неинтересна ситуация с Навальным. Верить ему бессмысленно по определению. Все это — «дрыгоножество» по поводу того, что он похудел, у него заболевание. Это как капризная брошенная девушка, которая бьется в истерике и старается привлечь к себе внимание. Что-то комментировать из того бреда, что он несет, я не хочу», — сказал Мясников.

По сообщению адвоката Навального Ольги Михайловой, его перевели в отряд после отбывания карантина 25 марта. Позже, 5 апреля, в аккаунте основателя ФБК (признан иноагентом) в Instagram появилась запись, что три человека из отряда, где числится блогер, госпитализированы с туберкулезом, а у самого заключенного — температура 38,1 и сильный кашель.

Во ФСИН подтвердили, что у Навального температура, и он был переведен в медико-санитарную часть. Однако информация о вспышке туберкулеза в колонии подтверждения не нашла. Комментируя текущее состояние блогера, один из его адвокатов отметил, что Алексей мог потерять вес из-за нарушенного сна и голодовки, которую он объявил несколько дней назад. Несмотря на это, в экспертном сообществе отметили, что столь стремительная потеря веса в течение нескольких дней неестественна для организма даже в условиях экстремальной нагрузки.



Ранее главный инфекционист Москвы Николай Малышев не исключил, что симптомы туберкулеза, на которые указал Навальный, могут быть выдумкой. По его словам, для выявления этого вируса прошло слишком мало времени, даже если в отряде блогера были носители.