Осташко предрек чистки в рядах ВС Турции после письма экс-адмиралов о конвенции Монтре

Москва, 6 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет жестко наказывать военных за попытки повлиять на политику государства. Об этом заявил руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Ранее более 100 отставных турецких адмиралов подписались под письмом, в котором они заявили, что с беспокойством наблюдают за обсуждением темы создания канала «Стамбул» и дискуссии о пересмотре конвенции Монтре. Они призвали прекратить любые разговоры о возможности выхода Турции из конвенции Монтре. Эрдоган осудил письмо в защиту конвенции, заявив, что армия не может вмешиваться в политику. Позднее более 10 подписавшихся адмиралов были задержаны в рамках инициированной турецкой генпрокуратурой проверки, передает «Журналистская правда».

Ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что после неудачной попытки переворота в Турции Эрдоган стал с недоверием относиться к военным. При этом открытое письмо экс-адмиралов может спровоцировать чистки в рядах Вооруженных сил Турции.

«Эрдоган всегда будет доказывать силовикам, что он — единственный правитель, владыка Османской империи 2.0 и вся сила находится в его руках. Любые слухи о том, что кто-то им недоволен или готовит смену власти, будут караться достаточно жестоко. Такие случаи могут возникнуть и в дальнейшем», — пояснил Осташко.

Он подчеркнул, что при малейшем неповиновении Эрдоган будет жестко наказывать силовиков, давая им понять, кому принадлежит Турция.

Эксперты полагают, что после отказа от конвенции Турция может сыграть ключевую роль в создании Черноморского флота НАТО, который попытается вытеснить Россию из региона, передает RT.