Белозеров рассказал Путину о перспективах БАМ

Москва, 6 апреля. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) может сейчас дать основной прирост по грузоперевозкам с Запада на Восток, заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Как рассказал глава компании на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, БАМ долгое время считался убыточным проектом, однако теперь ему снова уделяют внимание. По словам Белозерова, сегодня РЖД делает упор именно на эту магистраль.

Путин поинтересовался у Белозерова, если ли возможность обхода Северомуйского тоннеля с западной части. В ответ глава РЖД подчеркнул, что развитие железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке, в частности, выход к океану, включено в третий этап программы модернизации.

«Я предполагаю, что лет 15 активной стройки, качественной, важной и нужной на Дальнем Востоке, мы должны будем обеспечить, включая строительство тоннелей», — цитирует Олега Белозерова сайт Кремля.

Накануне железнодорожные войска начали строительство второй ветки БАМ. В строительстве участка длиной 340 километров будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.