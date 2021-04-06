Пьяный львовский водитель вместо прав предъявил полиции палку колбасы

Львов, 6 апреля. Украинские правоохранители получили сообщение о нетрезвом водителе. Через несколько минут он был остановлен. Вместо документов он предложил патрульным палку колбасы.

Водителю «Жигулей» предложили пройти медосвидетельствование на месте, однако он физически не смог подуть в специальное устройство. Ему предложили проехать в ближайшую больницу, но 52-летний автомобилист также оказался против, заявив, что он боится заразиться там коронавирусом.

Вместо водительского удостоверения мужчина пытался дать патрульным колбасную нарезку, которую, по его словам, только что купил в супермаркете. После отказа сотрудников принять такие «документы», мужчина стал складывать слайсы мясного изделия в свой бумажник.

На водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Любителю колбасы грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Жесткие ограничения из-за коронавируса стали причиной транспортного коллапса в столице Украины, сообщал ФАН.