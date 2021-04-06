Конкурс «Марийский богатырь» стартовал в Марий Эл

Йошкар-Ола, 6 апреля. Конкурс «Марий патыр» или «Марийский богатырь» стартовал в Марий Эл в честь Дня национального героя.

Участниками творческого соревнования могут стать молодые люди возрастом от 17 до 35 лет. Каждый конкурсант должен будет подготовить визитку, показать семейный обряд и традицию марийского народа. Помимо этого им предстоит пройти проверку знаний на тему этнографии.

Финал конкурса «Марийский богатырь» пройдет 26 апреля. Местом его проведения назначен Центральный парк культуры и отдыха Йошкар-Олы, сообщает «МедиаПоток».

Советская и российская спортсменка-лыжница, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила благодарность властям Марий Эл. Она напомнила, что после встречи с главой республики в 2018 году инфраструктура для лыжных гонок в регионе улучшилась.