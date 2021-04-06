Премьер-министр Италии прибыл в Ливию

Триполи, 6 апреля. Премьер-министр Италии Марио Драги прибыл в Ливию с рабочим визитом.

Посещение Триполи стало первым заграничным выездом политика с момента назначения на должность 12 февраля 2021 года. Главная цель поездки — улучшение сотрудничества с североафриканской страной.

В рамках визита Драги встретился с премьер-министром Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой. Коллеги обсудили пути укрепления взаимовыгодного партнерства и уменьшение потока нелегальной миграции, которая является глобальной проблемой для двух держав.

«Мы с нетерпением ждем решения всех нерешенных вопросов, касающихся ливийских инвестиций в Италии, открытия воздушного пространства и активации таможенного соглашения», — заявил глава ПНЕ.

На пресс-конференции Драги подчеркнул необходимость соблюдения режима постоянного прекращения огня для развития североафриканского государства. По его словам, договор позволил противостоять конфликтам и начать процесс восстановления государственных институтов.

Ряд итальянских политиков также посетили Ливию после вступления в полномочия нового органа власти. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отметил, что военное разрешение кризиса в стране невозможно. А посол Джузеппе Буччино призвал возобновить действие совместных соглашений.