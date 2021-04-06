Эксперт Бахтин поделился советами по осуществлению кредитных выплат

Москва, 6 апреля. Специалист Александр Бахтин рассказал о способах экономии при выплатах по кредиту, а также подводных камнях в случае возвращения денег раньше оговоренного срока.

Досрочное погашение займов несет в себе дополнительные риски. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Лайф» об особенностях применения кредитной грамотности при работе с займами.

Начиная с 1 апреля, российские кредитные организации стали пересматривать условия по займам. Некоторые банковские продукты стали предлагать повышенный процент. Это связывается с повышением ключевой ставки финансового регулятора.

«Даже если заемщик оформил кредит по приемлемой ставке, что вполне вероятно, учитывая недавний тренд на снижение ставок, далее ему все равно нужно грамотно подходить к вопросу выплат. Например, часть свободных средств можно инвестировать на определенный срок, чтобы быстрее сформировать сумму для досрочного погашения займа. И такая модель при грамотном подходе может действительно оказаться выгоднее, чем просто периодически частично гасить долг. Это имеет смысл в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше, чем ставка по действующему кредиту», — пояснил Александр Бахтин.

Помимо этого, аналитик советует всегда иметь финансовую подушку безопасности. Он не рекомендует использовать все свободные средства для досрочного погашения займов.

Недавно стало известно о том, что российский рынок недвижимости сумел с опережением реализовать спрос на ипотеку в прошлом году, и поэтому интерес к приобретению жилья в 2021 году снизится.