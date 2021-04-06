Движение по Суэцкому каналу восстановили после ЧП с судном

Каир, 6 апреля. Движение судов по Суэцкому каналу осуществляется в штатном режиме после устранения последствий инцидента с севшим на мель греческим танкером.

Движение по водной артерии оказалось затруднено из-за технической неполадки на одном из кораблей, которые двигались по Суэцкому каналу.

Инцидент произошел на судне Rumford («Рамфорд»). Оно было вынуждено ненадолго остановиться. Несмотря на то, что капитан корабля быстро решил проблему, и судно продолжило путь, в Суэцком канале произошел затор.

Это уже второе ЧП в Суэцком канале за последние дни. В конце марта контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре. Судно заблокировало движение на шесть дней. Суммарный ущерб от этого инцидента может составить около 1 миллиарда долларов.