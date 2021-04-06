Госдума РФ одобрила штрафы до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников из автобуса

Москва, 6 апреля. Законопроект о штрафах за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников одобрила Госдума в окончательном втором чтении.

Закон предусматривает штрафы для водителей и кондукторов до 5 тыс. рублей, а для владельцев транспорта от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Запрет высаживать детей-безбилетников до 16 лет без сопровождения взрослых вступил в силу 7 марта.

Речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния. Авторы поправок считают, что такие административные меры помогут избежать трагических последствий для ребенка, которого высадили из автобуса. Иногда это может привести к катастрофе, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый законопроект также содержит поправки по усилению ответственности за нарушения ПДД при переезде через железнодорожные пути. Штраф за это правонарушение увеличится в пять раз и составит 5 тыс. рублей.

Несмотря на введение нового закона о запрете высадки детей-безбилетников, такие случаи продолжают происходить. В Магадане 13-летнего школьника высадили из маршрутного такси на 20-градусный мороз. Прокуратура региона проводит проверку.