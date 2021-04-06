Михаил Шуфутинский поздравил Дениса Клявера с днем рождения

Российский певец, музыкант и композитор Денис Клявер сегодня празднует 46-ой день рождения. Знаменитый исполнитель шансона Михаил Шуфутинский в разговоре с корреспондентом ФАН поздравил артиста с праздником и отметил его творческие способности.

«Он очень талантливый музыкант, интересный артист, очень здорово ведет себя на сцене. Он умеет себя позиционировать с точки зрения своего творчества. Хороший, умный, талантливый человек, я рад, что в числе моих молодых друзей есть такой, как Денис Клявер», — говорит Шуфутинский.

Звезда шансона знает экс-солиста группы «Чай вдвоем» с первых дней его карьеры: именно с Шуфутинского начался звездный путь Клявера. Шуфутинский дружил с отцом Дениса, актером Ильей Олейниковым, а теперь и с его сыном.

«Я желаю Денису больших творческих побед, новых удач. Я очень рад, что наши отношения складываются так по-дружески, я ими очень дорожу. Также хочу пожелать не просто здоровья и счастья, но всего самого доброго и наилучшего его семье, его любимым и близким людям», — говорит исполнитель.

Несмотря на возраст, популярный певец Денис Клявер поддерживает отличную спортивную форму. Накачанным телом он похвастался в день своего рождения на личной странице в Instagram. Видимо, артист хотел намекнуть, что выражение «мужчина в самом расцвете сил» — про него.

Кстати, его поклонники не заставили себя ждать и высоко оценили внешний вид кумира, оставив лестные комментарии под постом.