Объем закупок сахара ограничили торговые сети Красноярска

Москва, 6 апреля. Ограничения на продажу сахара в торговых точках ввели в Красноярске. Некоторые магазины отпускают не более двух−пяти килограммов на одного человека.

Имеющихся на складах запасов продукции хватит на ближайшие две-три недели. По словам одного из жителей региона, он не мог приобрести десять килограммов сахара в магазине, поскольку больше пяти килограммов на человека просто не продавали. Представители торговых компаний объяснили предпринятый шаг необходимостью избежать повышенного спроса на продукцию, передает ИА REGNUM.

«Как только началась эта история со слухами о дефиците, мы зафиксировали взрывообразный рост оптовых закупок», — отметил директор по маркетингу сети гастрономов «Красный яр» и дискаунтеров «Батон» Виктор Бахов.

По его словам, такая ситуация неприемлема для торговых точек, поскольку обычные граждане будут страдать от нехватки товара. В начале апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что нарушений, связанных с поставками сахара, не обнаружено. Кроме того, в процессе закупок не было перебоев.

Ранее сообщалось, что государство направит производителям подсолнечного масла и сахара 9 млн рублей на возмещение части затрат для стабилизации стоимости товаров.