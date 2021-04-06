Россия «подсадила» США на свои технологии в мирном космосе по примеру сделки ВОУ-НОУ

Сообщение о том, что правительство Михаила Мишустина продлило до 31 декабря 2030 года российско-американское соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, выглядит очередной «акцией доброй воли» со стороны Кремля.

Оценим политический пейзаж, на фоне которого соглашение обрело вторую жизнь. Отношения России и США после известного заявления президента Джо Байдена пробили очередное дно. Посол Анатолий Антонов отозван из Вашингтона в Москву «для консультаций», и дата его возвращения до сих пор не обозначена. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телеинтервью Первому каналу открыто проводит параллели между нынешними Соединенными Штатами и «поздним» Советским Союзом, указывая на то, что для претензий «исключительной нации» на глобальное лидерство уже нет никаких объективных оснований, а субъективные, типа «демократии» и «прав человека», давно убиты и втоптаны в грязь самой Америкой: не только по всему миру, но и у себя дома.

Так почему же Россия, словно бы идя на поводу у 46-го президента США, предпочитает сохранять сотрудничество с Америкой в тех сферах, где давно могла бы разорвать все контакты — причем без особого ущерба для себя и с достаточно тяжелыми последствиями для заокеанских «партнеров»? В сфере освоения космоса — в том числе?

Как бы парадоксально это ни звучало, потому что Россия — не Америка. У нас другие ценности, иная система приоритетов. Троичная, а не двоичная, в которой, кроме «да» и «нет», работает еще и «может быть». А потому — не навязывающая свои правила игры партнерам, но — учитывающая не только их, но и совместные интересы и ценности.

Наглядный пример тому — знаменитая «сделка ВОУ-НОУ», вокруг которой ломалось столько копий и озвучивались чуть ли не триллионные суммы убытков от продажи американцам «разбодяженного» для тамошних АЭС оружейного урана из боеголовок российских ракет. Наши контрагенты видели в этом двойную выгоду по принципу «Мегатонны — в мегаватты!» — и дешевую электроэнергию, и растущую стратегическую безопасность для себя.

Но прошло время, почти 20 лет, — и выяснилось, что «Иван-дурак» не так-то прост: в результате американские технологии обогащения урана стояли на месте и пришли в абсолютно неконкурентоспособное состояние. Вплоть до того, что тепловые сборки знаменитой фирмы Westinghouse делаются из обогащенного в России урана. Да и к французским «фирмачам», делящим сегодня с нами и китайцами мировой рынок, стоит приглядеться повнимательнее.

То же самое — и в космосе. Россия теряет рынок коммерческих орбитальных пусков, уступая в этом секторе не только США и Китаю, но даже Евросоюзу? А сколько российских технологий используют NASA, CNSA и ESA, да и SpaceX, если честно? Подозреваю, что намного больше, чем считают критики Роскосмоса.

Помните историю с «некомпетентным фельдмебелем» Анатолием Сердюковым на посту министра обороны РФ в 2007–2012 годах? Который успешно разваливал Российскую армию до нуля. А потом «зеленые человечки», немало претерпевшие от «сердюковских амазонок», вдруг оказались «вежливыми людьми» в Крыму, «калибры» из акватории Каспия начали точно долетать до целей в Сирии, а потом «с нуля», как Афродита из пены морской, возник российский «гиперзвук» и прочие «путинские мультики»?

Не видите здесь никакого сходства с деятельностью Дмитрия Рогозина во главе Роскосмоса? Его сейчас критикуют за то, что даже «космическим извозчиком» для других стран Россия перестала быть, что на космодроме Восточный — недострой и воровство, что отрасль разваливается, что скоро не американцы, а мы будем «на батуте» стартовать в космос. А вот Китай!.. А вот Америка!.. А вот Илон Маск!..

Как говорится, американцы «ничего не забыли и ничему не научились». И, похоже, ничего так и не поняли, вновь попавшись на крючок России. Но чьи это проблемы?

Да, США заинтересованы в развитии космического сотрудничества с Россией. Где там на орбите «мирный» космос, а где — военный, понять нелегко. Но, предоставляя свои технологические разработки в пользование иностранным «партнерам», это не просто легче сделать, но еще и точнее быть уверенными в том, что «сюрпризов» в военно-космической сфере от них не ожидается.

Ну и, кроме того, Байден же продлил без всяких условий договор СНВ-3, повысил цены на нефть, притормозил пока Владимира Зеленского в Донбассе… Что мы, не понимаем разницу между словами и делами?

А с отечественным «мирным» космосом, уверен, все будет так же хорошо, как и с отечественным «мирным» атомом и с отечественным «мирным» гиперзвуком. Ну, не в этом президентском Федеральном послании, так в следующем.