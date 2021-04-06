Визажист Гоар Аветисян показала фигуру в купальнике после пластики

Москва, 6 апреля. Гуру мейкапа Гоар Аветисян скинула более 40 килограммов, а после легла под нож хирурга для коррекции фигуры. Однако подписчикам кажется, что она не сильно изменилась в объемах.

В конце прошлого года визажист решилась исполнить свое главное желание — сделать несколько пластических операций и избавиться от лишних килограммов. Она не раз признавалась, что всегда комплексовала из-за своих пышных форм. После рождения ребенка Аветисян с трудом сбросила вес. В какой-то момент диеты перестали приносить результаты, поэтому она и обратилась к врачам.

Специалисты поработали над животом, бедрами и руками Аветисян. После всех манипуляций звезде потребовалось время на восстановление, но уже спустя несколько месяцев она демонстрировала новое тело в сексуальных нарядах.

Недавно гуру мейкапа вместе со своим избранником отправилась на Мальдивы. В Instagram-аккаунте она опубликовала первые снимки в купальнике после пластических операций. Многих подписчиков удивили объемы Гоар. Оказалось, визажисту еще есть над чем работать — ее фигура далека от идеала.

«В общей сложности за всю свою жизнь суммарно я набрала и сбросила около 180 килограммов. И сейчас я на финишной прямой к телу мечты. Смотрю на эти кадры из видео и слезы на глазах. Когда-нибудь мы научимся не обращать внимания на осуждения людей и идти напролом к своей мечте», — рассказала Гоар после хирургического вмешательства.

Подписчики отмечают, что сейчас визажист совсем не ограничивает себя в питании. В соцсети то и дело мелькают фотографии с жирными блюдами и всякими сладостями. По их мнению, такими темпами Аветисян вернется к своему предыдущему размеру одежды. Сама же звезда утверждает, что начала активно заниматься спортом, сообщает «Вечерняя Москва».

Сбалансированное питание может приятно сказываться не только на фигуре. Американские ученые недавно доказали, что с помощью правильного рациона можно увеличить продолжительность жизни.