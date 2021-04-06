Памяти Пола Риттера: лучшие фильмы с актером

Британский актер Пол Риттер, сыгравший Анатолия Дятлова в сериале HBO «Чернобыль», скончался от рака мозга на 55-м году жизни. На счету Риттера множество ярких ролей в культовых фильмах и сериалах. Топ-5 кинолент с Полом Риттером — в материале ФАН.

Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009)

В шестой части экранизации книг о Гарри Поттере Риттер исполнил роль Элдреда Уорпла — волшебника, который изучал вампиров и даже подружился с одним. На вечеринке членов «Клуба слизней» Уорпл предложил Гарри написать его биографию, но тот отказался. По сюжету картины, Гарри пытается разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а тем временем Хогвартсу грозит опасность.

Квант милосердия (2008)

В фильме об английском агенте Джеймсе Бонде Риттер сыграл Гая Хэйнса — высокопоставленного члена преступной организации и помощника британского премьера. После предательства Бонд борется с желанием превратить миссию в личную вендетту. Однако агент 007 узнает, что ему придется столкнуться с серьезным противником.

Инферно (2016)

В триллере «Инферно» по мотивам одноимённого романа Дэна Брауна Риттер сыграл второстепенную роль. Картина стала продолжением фильмов «Код да Винчи» (2006) и «Ангелы и демоны». По сюжету фильма, профессор Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс) должен выяснить, где одержимый бизнесмен спрятал капсулу с вирусом, способным уничтожить часть населения Земли.

Чернобыль (2019)

Сериал «Чернобыль» от HBO стал самой громкой премьерой 2019 года. Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, который был старшим по должности на станции в момент аварии на АЭС. Примечательно, что Дятлов скончался от рака, как и исполнитель его роли Риттер.

Екатерина Великая (2019)

В историческом мини-сериале HBO «Екатерина Великая» Риттер исполнил роль Александра Суворова. В основу сюжета сериала легли драматические события последних лет правления Екатерины и ее отношения с фаворитом Григорием Потемкиным.