Стало известно о планах президента Бразилии обсудить с Путиным поставку «Спутник V»

Бразилиа, 6 апреля. Президент Бразилии Жаир Болсонару желает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщают местные СМИ.

Журналисты считают, что бразильский лидер может связаться с Путиным уже 6 апреля. Главной темой обсуждения станет получение разрешения на применение российского препарата. Отмечается, что сейчас лекарство проходит процесс одобрения в Национальном агентстве санитарного надзора Anvisa.

Ранее стало известно, что Вашингтон пытался предотвратить появление «Спутник V» на территории Латинской Америки. Департамент здравоохранения опубликовал отчет, в котором сообщалось о противодействии медицинской и гуманитарной дипломатии России, Кубы и Венесуэлы.

Национальная служба новостей информировала, что КНДР закрыла посольства 12 стран, в том числе Бразилии, Венесуэлы и Германии.