Карнаухов: Шабаш Васильевой у стен ИК-2 закончится ничем

Глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева объявила об «акции спасения» осужденного Алексея Навального из ИК-2 в Покрове. Доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов в комментарии ФАН отметил, что эти действия — грубейшее нарушение смысла самого наказания, которое назначено Васильевой. Кроме того, эксперт отметил безрезультативность сегодняшней провокации альянса.

В понедельник, 5 апреля, Анастасия Васильева объявила о «спасательной акции», в рамках которой «Альянс врачей» планирует «освободить» осужденного Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 в Покрове. Решение было принято вскоре после того, как основатель ФБК (признан иноагентом) заявил о наличии в его отряде туберкулезных больных. У самого осужденного врачи ИК зафиксировали сильный кашель и повышенную температуру.

Васильева в Twitter «Альянса врачей» сообщила, что члены организации во вторник, 6 марта, поедут в Покров «спасать» Навального. Позднее стало известно, что глава организации прибыла в город, где ее сразу же уведомили о незаконном статусе акции у стен ИК-2.

Сейчас у Васильевой действует запрет определенных действий — ей нельзя покидать квартиру с 20:00 до 8:00. Политолог Сергей Карнаухов отметил, что ее действия являются грубым нарушением самого смысла наказания.

«Это грубейшее нарушение самого смысла наказания, сути этих правовых мер, направленных на то, чтобы не допустить совершения обвиняемым новых преступлений», — отметил он.

В качестве причины, почему глава «Альянса врачей» решилась на эти действия, Карнаухов назвал мягкость российского законодательства. Сегодняшний прецедент может послужить предлогом для переосмысления некоторых статей, считает политолог.

«Фактически это либерализация нашей уголовно-процессуальной деятельности, превращение уголовного законодательства в свод законов, которые не способны обеспечивать свое главное предназначение — профилактику тяжких преступлений. Все это вместе приводит к тому, что государство фактически утратило инструменты для противодействия преступлениям, подобным тем, которые на наших глазах совершает Васильева. Безусловно, это требует двух пластов реагирования. На индивидуальном уровне должна быть дана оценка ее нынешнему процессуальному статусу, избранной мере пресечения. Второе — нужно менять уголовное законодательство, создавая полноценный каркас профилактического характера», — заявил Карнаухов.

Он добавил, что сегодняшняя провокация Васильевой у стен ИК-2 не даст результата, поскольку ожидаемого в альянсе интереса к Навальному общественность не проявила.

«Она закончится ничем, потому что нет самой акции. На акцию никто не приехал. Те же лица, которые решили устроить шабаш у стен режимного объекта, будут привлечены к административной и иной ответственности, потому что представить себе массовые беспорядки у стен колонии невозможно ни в одной стране мира. Уверен, что любые попытки создать нестабильность возле стен ИК-2 будут пресечены самым жестким образом», — резюмировал Карнаухов.

Напомним, в случае, если Васильева не успеет вернуться к месту проживания до 20:00, правоохранительные органы могут поднять вопрос об ужесточении меры пресечения. Такая возможность описана в ч. 13 ст. 105.1 УПК РФ.