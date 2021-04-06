Как и почему 125 лет назад возродились Олимпийские игры

Первые современные летние Олимпийские игры открылись в Афинах 6 апреля 1896 года, их возродили по инициативе французского спортивного и общественного деятеля и историка — барона Пьера де Кубертена. В первых играх принял участие 241 атлет из 14 стран. Женщины к олимпийскому спорту еще не допускались. Всего на первой Олимпиаде было разыграно 43 комплекта наград в девяти видах спорта.

Первые Олимпийские игры, проходившие в Греции с 6 по 15 апреля, разительно отличались от современных игр. Тогда еще не было традиционного олимпийского огня и вручения золотых медалей. Организаторы не учитывали национальности спортсменов и не следили за общим медальным зачетом стран.

Возрождение

Комиссия по возрождению Олимпийских игр была собрана в Париже 23 июня 1894 года, то есть за два года до старта первой Олимпиады. В этот же день по инициативе генерального секретаря этой комиссии барона Пьера де Кубертена был основан Международный олимпийский комитет — организация, созданная для пропаганды олимпийского движения. Первой главой МОК стал греческий коммерсант Деметриус Викелас. Также в олимпийский комитет вошли многие авторитетные и независимые граждане разных государств.

Пьер де Кубертен, возродивший главные спортивные состязания, был уверен, что именно недостаточная физическая подготовка стала причиной поражения французских солдат во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. Кроме того, Кубертен был человеком миролюбивым — настоящим дипломатом. Он считал, что все конфликты лучше решать в мирном формате, а не путем смертельных сражений. Именно эта мысль деятеля стала толчком возобновления давней традиции и превратила олимпийскую арену в мирное поле битвы.

Первую Олимпиаду решили провести на исторической родине состязаний — в Афинах. Изначально соревнования планировались на стадионе в Олимпии, но не сложилось — старинная конструкция остро нуждалась в больших реставрационных работах.

Первая церемония открытия

Церемонию открытия I летних Олимпийских игр посетили 60 тысяч человек. Как и в наше время, открывал Олимпиаду глава государства. На отреставрированном античном стадионе в Афинах король Греции Георг I объявил первые Олимпийские игры современности открытыми. С этого момента на Олимпиадах появилась еще одна традиция — исполнение на открытии олимпийского гимна. Дату церемонии выбрали не случайно. В этот день сразу в трех направлениях христианства — в православии, католицизме и протестантизме — совпал пасхальный понедельник. На открытии еще не было привычных нам олимпийского парада стран — участниц, ритуала зажжения олимпийского огня и олимпийской клятвы о честных играх, какую произносят спортсмены сейчас. Кроме того, не было и олимпийской деревни — участвующие в играх атлеты должны были сами заботиться о проживании и питании.

Соревнования и первые олимпийские чемпионы

Программа Олимпиады включала в себя: легкую атлетику, плавание, классический вариант борьбы, велоспорт, гимнастику, тяжелую атлетику, пулевую стрельбу, фехтование и теннис. Всего было разыграно 43 комплекта наград среди 241 атлета из 14 стран: Греции, США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии (Австро-Венгрии), Италии, Болгарии, Швейцарии, Швеции, Дании, Австралии и Чили. Россия должна была стать 15 участником: спортсмены активно готовились к предстоящим играм, но не поехали в Грецию по причине отсутствия финансирования. В первой Олимпиаде участие в соревнованиях принимали только мужчины, женщины присоединились через четыре года в состязаниях по парусному и конному спорту, теннису, крокету и даже гольфу.

Соревнования по легкой атлетике стали самыми массовыми. В 12 легкоатлетических видах участие приняли 63 спортсмена из девяти стран. В девяти видах победу праздновали американские атлеты. Первым олимпийским чемпионом I Олимпийских игр стал американский прыгун Джеймс Коннолли, совершивший прыжок на 13 метров 71 сантиметр.

Искусственных бассейнов в то время в Афинах не было, в связи с чем соревнования по плаванию проводились на открытой воде в заливе у города Пирей. Линию старта и финиша отметили прикрепленными к канатам поплавками. Соревнования по плаванию вызвали огромный интерес горожан, за ними следили около 40 тысяч зрителей. За медали в четырех видах программы сражались 25 пловцов из шести стран.

В велоспорте было разыграно шесть комплектов медалей — пять на треке и еще один на шоссе. Для соревнований на треке специально к Олимпиаде в Афинах соорудили велодром «Нео Фалирон».

В спортивной гимнастике были разыграны восемь комплектов наград. Состязания проводились на открытом воздухе на Мраморном стадионе. Олимпийский турнир по борьбе еще не имел утвержденных правил, а стиль схваток напоминал современную греко-римскую борьбу. В соревнованиях по этому виду спорта был разыгран всего один комплект наград среди пяти спортсменов. В стрельбе разыгрывались пять комплектов медалей: три в стрельбе из пистолета и еще два — из винтовки.

Соревнования по большому теннису были организованы как в одиночном, так и в парном разрядах. Теннисный турнир приняли корты Афинского теннисного клуба. Состязания по тяжелой атлетике были представлены двумя видами: выжиманиями двумя руками шаровой штанги и поднимание гантелей одной рукой.

Главным условием турнира под эгидой Международного олимпийского комитета было то, что к участию допускались только непрофессиональные спортсмены. Исключением был лишь турнир по фехтованию, где принять участие могли и профессиональные атлеты, соревнующиеся в категории «маэстро».

Завершилась I Олимпиада бегом на марафонскую дистанцию в 40 километров. Спортсмены стартовали в небольшом греческом городке Марафон, а пересекали финишную черту в Афинах. Первым марафонцем-победителем стал почтальон из Греции Спиридон Луис, преодолевший дистанцию за 2 часа 58 минут 50 секунд и ставший национальным героем. Помимо олимпийской награды Луис получил большую бочку вина, десять коров и 30 баранов, десять центнеров натурального шоколада, талоны на бесплатное питание в течение года и возможность пожизненно пользоваться бесплатными парикмахерскими услугами.

Итоги и награждение

Награждение победителей и вторых призеров происходило в день закрытия игр. Уже с I Олимпийских игр прочно закрепилась традиция исполнения национального гимна и подъема национального флага в честь победителя. Чемпион получал серебряную медаль, оливковую ветвь, срезанную в Священной роще Олимпии, а также диплом победителя. Вице-чемпионов награждали бронзовыми медалями. Атлеты, занявшие третьи места, тогда еще не учитывались, но позднее МОК включил их в медальный зачет среди стран.

Наибольшее количество медалей на первых Играх выиграла команда Греции (46), второе место заняла команда Соединенных Штатов Америки (20), третье место было у команды Германии (13). Больше всего побед одержала сборная США (11), Греция — на одну меньше (10).

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