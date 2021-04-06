Богатейшим предпринимателем России стал Алексей Мордашов

Москва, 6 апреля. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов впервые возглавил список богатейших миллиардеров России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Капитал бизнесмена, с учетом переданных сыновьям активов, оценивается в 29,1 миллиарда долларов. На протяжении 17 лет Мордашов четыре раза почти достигал вершины, занимая вторые места в рейтинге.

В этом году успех предпринимателю обеспечил высокий спрос на акции «Северстали»: он владеет 76,4% акций компании. Котировки металлургического предприятия за прошедший год заметно подорожали, увеличившись с 866 до 1513 рублей, сообщает Forbes.

Таким образом, Мордашов обогнал в рейтинге Владимира Потанина, президента холдинга «Интеррос» и главу ГМК «Норильский никель». Состояние Потанина издание оценивает в 27 млрд долларов.

Заключил тройку лидеров в российском Forbes председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Согласно данным, его состояние достигает 26,2 млрд долларов.

За 2020 год состояние Алексея Мордашова увеличилось на 3,11 миллиарда долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) предприниматель занимает 69-е место.