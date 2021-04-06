Американские власти превратили врачей в «работников второго сорта»

Нью-Йорк, 6 апреля. Политика американских властей и в частности администрации города Нью-Йорк превратила сотрудников медицинской службы в «работников второго сорта», сообщают СМИ.

Служба спасения города Нью-Йорк всего два раза за всю свою историю испытывала перегрузки, приводящие к полному ее обвалу, пишет американское издание The Nation. Первый раз — 11 сентября 2001 года, когда группа террористов взорвала башни-близнецы Всемирного торгового центра. Второй — 30 марта 2020 года, когда Штаты охватила пандемия коронавирусной инфекции. В этот день нью-йоркцы вызывали «скорую» более 6500 раз.

The Nation приводит историю одного из сотрудников медицинской службы города, Майка Греко. Греко рассказал журналистам, что на протяжении долгих месяцев американские врачи выходят на смену в семь утра, уходят не раньше полуночи, а он вынужден отказывать некоторым каретам «скорой помощи» в оборудовании и средствах индивидуальной защиты — на всех не хватает.

Проблема в том, считают американские журналисты, что к сотрудникам медицинской службы власти относятся как к «работникам второго сорта» еще с середины 80-х годов прошлого века. Все мэры Большого Яблока, от Эда Коха до Билла де Блазио, постепенно сокращали зарплаты работников «скорой» под предлогом, что работа парамедиков не так опасна, как работа полицейских или пожарных. В итоге это привело к тому, что зарплата среднестатистического пожарного или полицейского в Нью-Йорке в 1,5-2 раза выше, чем зарплата фельдшера. Члены профсоюза врачей Нью-Йорка надеются, что прошедший под эгидой борьбы с пандемией год покажет, что врачи делают не меньший вклад в спасение жизней, чем пожарные или полиция.

Финансирование медицинской службы США, в частности программ Medicare и Obamacare, обеспечивается за счет налогов американских граждан. До недавнего времени в налоговом законодательстве США была лазейка, позволяющая за счет вывода денег за границу не делать дополнительных отчислений в пользу медицинской службы США. Президент Джо Байден «прикрыл» эту лазейку, однако в Конгрессе США выяснили, что ранее используя те же несовершенства налоговой семьи американский лидер и первая леди Джилл Байден уклонились от выплаты налогов в пользу американских врачей на общую сумму более чем в 13 миллионов долларов.