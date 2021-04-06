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Открытие посольства Мальты и вакцины от COVID-19 — что произошло в Ливии 5 апреля

Открытие посольства Мальты и вакцины от COVID-19 — что произошло в Ливии 5 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 апреля 2021 года.

Открытие посольства Мальты

Ливию посетил премьер-министр Мальты Роберт Абела. В рамках рабочего визита политик встретился с главой Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой.

На переговорах коллеги обсудили совместное партнерство и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Во время пресс-конференции стороны подтвердили готовность возобновить авиасообщение между государствами, отрегулировать торговый обмен и бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Роберт Абела подчеркнул, что державы также заинтересованы в развитии дипломатических отношений. В связи с этим Мальта готова открыть посольство на территории Ливии.

«Мы поработаем вместе с премьер-министром, чтобы его страна восстановила свои силы», — заявил политик.

Государства также планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество. Активизацию взаимовыгодных поставок обсудили министр финансов Ливии Халед аль-Мабрук и его мальтийский коллега.

Происшествия

Компания General Electricity предупредила жителей о временном отключении электричества. Перебои с подачей энергии произошли на западе и юге Ливии.

Организация сообщила, что в восточной части страны изменений в электроснабжении не случилось. Обесточивание районов продлилось примерно час.

Сотрудники компании по предоставлению наземного обслуживания воздушного судна приостановят сидячую забастовку. Работники хэндлинга организовали митинг после многомесячной задержки заработной платы.

По данным источников, министр транспорта Мухаммад аль-Шахуби пообещал найти решение существующей проблемы. Протест граждан привел к приостановке авиасообщения в регионе.

Политика

Координатор Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в Ливии Жоржетт Ганьон прокомментировала соблюдение постоянного прекращения огня в стране. По ее словам, на данный момент эффективная работа в этом направлении ведется на территории прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили).

Правозащитница подчеркнула, что сейчас разминировано 120 км трассы. Она отметила, что полная зачистка приведет к улучшению качества жизни гражданского населения.

С Жоржетт Ганьон также встретился государственный министр по делам перемещенных лиц и прав человека Ахмед Абу Хузам. Обсуждалось создание основ национального примирения среди различных слоев общества и сотрудничество с ООН.


Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи анонсировал создание Высшей национальной комиссии по примирению. Он призвал политические силы присоединиться к новому формированию для создания его бизнес-плана.

 

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар поприсутствовал на встрече местных офицеров. Заседание состоялось в штаб-квартире на территории населенного пункта Ар-Раджма.

В переговорах также участвовали генерал-лейтенант Абдель-Разак аль-Назури и руководители специализированных отделений.

Дабиба призвал ливийский парламент согласовать государственный бюджет. По словам премьера, проект госказны уже заключен с Центральным банком страны и требует только утверждения со стороны Палаты представителей.

Политик заявил, что план финансовых расходов необходимо принять и для поставок вакцин против COVID-19. Он подтвердил, что в ближайшее время поступит от 300 000 до 400 000 доз. В будущем планируется доставить еще миллион единиц лекарства.

Состояние здравоохранения в стране обсудили в рамках заседания Правительства национального единства. Члены кабмина встретились с директорами больниц и медицинских центров.

На совещании присутствовал Абд аль-Хамид Дабиба. Он призвал политиков и врачей предоставить гражданам наилучшее лечение. Контроль за качеством услуг премьер передал в ведомство министерства здравоохранения.

Общество

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджара поделился подробностями поставки препарата AstraZeneca на территорию североафриканской страны. Он утверждает, что программа COVAX по справедливому распределению вакцин в мире предоставит первую партию лекарства в размере 65 000 доз.

Национальный центр по контролю за заболеваниями заявил о еще 1148 новых случаях заражения COVID-19. По его данным, за последнее время от вируса выздоровело 598 граждан, а скончалось 20.

Только в Триполи заболело порядка 500 человек, тогда как в Мисурате от пандемии пострадало 140 ливийцев. Сообщается, что в столице проживает больше половины от всех вылечившихся пациентов.

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