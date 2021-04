Открытие посольства Мальты и вакцины от COVID-19 — что произошло в Ливии 5 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 апреля 2021 года.

Ливию посетил премьер-министр Мальты Роберт Абела. В рамках рабочего визита политик встретился с главой Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой.

На переговорах коллеги обсудили совместное партнерство и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Во время пресс-конференции стороны подтвердили готовность возобновить авиасообщение между государствами, отрегулировать торговый обмен и бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Роберт Абела подчеркнул, что державы также заинтересованы в развитии дипломатических отношений. В связи с этим Мальта готова открыть посольство на территории Ливии.

Государства также планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество. Активизацию взаимовыгодных поставок обсудили министр финансов Ливии Халед аль-Мабрук и его мальтийский коллега.

Finance ministers of #Libya and #Malta held talks in #Tripoli on Monday to boost economic and trade cooperation between both countries pic.twitter.com/z9smtJCV4a

Компания General Electricity предупредила жителей о временном отключении электричества. Перебои с подачей энергии произошли на западе и юге Ливии.

Организация сообщила, что в восточной части страны изменений в электроснабжении не случилось. Обесточивание районов продлилось примерно час.

The rolling blackout is scheduled to last 1 hour in western and southern #Libya on Monday while no load shedding in the eastern part of the country, the General Electricity Company reports pic.twitter.com/Joyyk6yTfS