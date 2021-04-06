Открытие посольства Мальты и вакцины от COVID-19 — что произошло в Ливии 5 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 апреля 2021 года.

Открытие посольства Мальты

Ливию посетил премьер-министр Мальты Роберт Абела. В рамках рабочего визита политик встретился с главой Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой.

Maltese Prime Minister Robert Abela arrives in Tripoli for talks with Libyan state officials pic.twitter.com/i1py9Jq7Hl — The Libya Observer (@Lyobserver) April 5, 2021

На переговорах коллеги обсудили совместное партнерство и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Во время пресс-конференции стороны подтвердили готовность возобновить авиасообщение между государствами, отрегулировать торговый обмен и бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Роберт Абела подчеркнул, что державы также заинтересованы в развитии дипломатических отношений. В связи с этим Мальта готова открыть посольство на территории Ливии.

«Мы поработаем вместе с премьер-министром, чтобы его страна восстановила свои силы», — заявил политик.

مراسم استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطني السيد عبد الحميد الدبيبة لرئيس وزراء مالطا السيد روبرت أبيلا pic.twitter.com/wvyh4dmqOV — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 5, 2021

Государства также планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество. Активизацию взаимовыгодных поставок обсудили министр финансов Ливии Халед аль-Мабрук и его мальтийский коллега.

Finance ministers of #Libya and #Malta held talks in #Tripoli on Monday to boost economic and trade cooperation between both countries pic.twitter.com/z9smtJCV4a — The Libya Observer (@Lyobserver) April 5, 2021

Происшествия

Компания General Electricity предупредила жителей о временном отключении электричества. Перебои с подачей энергии произошли на западе и юге Ливии.

Организация сообщила, что в восточной части страны изменений в электроснабжении не случилось. Обесточивание районов продлилось примерно час.

The rolling blackout is scheduled to last 1 hour in western and southern #Libya on Monday while no load shedding in the eastern part of the country, the General Electricity Company reports pic.twitter.com/Joyyk6yTfS — The Libya Observer (@Lyobserver) April 5, 2021

Сотрудники компании по предоставлению наземного обслуживания воздушного судна приостановят сидячую забастовку. Работники хэндлинга организовали митинг после многомесячной задержки заработной платы.

По данным источников, министр транспорта Мухаммад аль-Шахуби пообещал найти решение существующей проблемы. Протест граждан привел к приостановке авиасообщения в регионе.

Политика

Координатор Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в Ливии Жоржетт Ганьон прокомментировала соблюдение постоянного прекращения огня в стране. По ее словам, на данный момент эффективная работа в этом направлении ведется на территории прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили).

Правозащитница подчеркнула, что сейчас разминировано 120 км трассы. Она отметила, что полная зачистка приведет к улучшению качества жизни гражданского населения.

منسقة الشؤون الإنسانية تؤكد الانتهاء من إزالة الألغام على طول 120 كيلومترًا من الطريق غرب #سرت. #ليبيا #المرصد https://t.co/o1YgfGxelu — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 5, 2021

С Жоржетт Ганьон также встретился государственный министр по делам перемещенных лиц и прав человека Ахмед Абу Хузам. Обсуждалось создание основ национального примирения среди различных слоев общества и сотрудничество с ООН.

وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يلتقي الأمين العام المساعد ومنسق الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياhttps://t.co/SwrrWL0AqS pic.twitter.com/7ZpOL6eWFg — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) April 5, 2021



Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи анонсировал создание Высшей национальной комиссии по примирению. Он призвал политические силы присоединиться к новому формированию для создания его бизнес-плана.

المنفي يعلن رسميًا عن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية. #ليبيا #المرصد https://t.co/hylxG0g5Gl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 6, 2021

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар поприсутствовал на встрече местных офицеров. Заседание состоялось в штаб-квартире на территории населенного пункта Ар-Раджма.

В переговорах также участвовали генерал-лейтенант Абдель-Разак аль-Назури и руководители специализированных отделений.

Дабиба призвал ливийский парламент согласовать государственный бюджет. По словам премьера, проект госказны уже заключен с Центральным банком страны и требует только утверждения со стороны Палаты представителей.

Политик заявил, что план финансовых расходов необходимо принять и для поставок вакцин против COVID-19. Он подтвердил, что в ближайшее время поступит от 300 000 до 400 000 доз. В будущем планируется доставить еще миллион единиц лекарства.

الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتماد الميزانية العامة. #ليبيا #المرصد https://t.co/L2PwjDlPeK — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 5, 2021

Состояние здравоохранения в стране обсудили в рамках заседания Правительства национального единства. Члены кабмина встретились с директорами больниц и медицинских центров.

На совещании присутствовал Абд аль-Хамид Дабиба. Он призвал политиков и врачей предоставить гражданам наилучшее лечение. Контроль за качеством услуг премьер передал в ведомство министерства здравоохранения.

حكومة الوحدة: سنقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. #ليبيا #المرصد https://t.co/4RFAYKEn5q — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 5, 2021

Общество

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджара поделился подробностями поставки препарата AstraZeneca на территорию североафриканской страны. Он утверждает, что программа COVAX по справедливому распределению вакцин в мире предоставит первую партию лекарства в размере 65 000 доз.

Национальный центр по контролю за заболеваниями заявил о еще 1148 новых случаях заражения COVID-19. По его данным, за последнее время от вируса выздоровело 598 граждан, а скончалось 20.

Только в Триполи заболело порядка 500 человек, тогда как в Мисурате от пандемии пострадало 140 ливийцев. Сообщается, что в столице проживает больше половины от всех вылечившихся пациентов.