Топ-10 российских сериалов про следователей

День работников следственных органов МВД России ежегодно отмечается 6 апреля. В 1963 году в этот день Президиум Верховного Совета СССР передал своим Указом право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее МВД).

ФАН вспомнил самые популярные российские сериалы о следователях, которые показали зрителям, как сложна и одновременно интересна эта профессия. Особую популярность подобные сериалы приобрели в нулевых.

Улицы разбитых фонарей (1998)

Российский детективный сериал по мотивам произведений писателя Андрея Кивинова стал самым продолжительным по времени в эфире в истории российского телевидения. В 1999 году актерский состав наградили статуэтками «За доблесть и создание положительного образа милиционера при выполнении служебного долга». В сериале принимали участие такие актеры, как Алексей Нилов, Александр Лыков, Александр Половцев, Сергей Селин и другие.

Каждый эпизод — отдельное преступление, которое раскрывают главные герои: Соловец, Волков и Дымов. Помогают им в расследованиях трое новичков, на этом строится ирония в сериале, так как научиться с легкостью вычислять преступника без промахов и ошибок почти невозможно.

Убойная сила (2000)

Этот сериал также снимался по мотивам произведений Кивинова. Он стал прямым конкурентом и одновременно спин-оффом уже набравших армию поклонников «Улиц разбитых фонарей». Действия, как и в предыдущем сериале, происходят в Санкт-Петербурге. Главные герои сериала — Игорь Плахов и Василий Рогов — сотрудники милиции, работающие за копейки, но добросовестно исполняющие служебный долг. В отдел к следователям переводят «на усиление» Анатолия Дукалиса, который уже известен зрителям как персонаж сериала «Улицы разбитых фонарей».

Главных героев в ходе интересных дел и расследований забрасывает в самые разные места — Лос-Анджелес, Чечню, Эстонию и др. Помимо Сергея Селина, в сериале снимались Константин Хабенский, Алексей Нилов, Юрий Гальцев и Михаил Пореченков.

Тайны следствия (2000)

Еще один петербургский сериал о буднях работников следственных органов. Отличие этой ленты в том, что центральным персонажем режиссер выбрал женщину-следователя — остроумную и талантливую Марию Швецову. Роль блестяще исполнила Анна Ковальчук. Ей удалось воплотить на экране сильную и характерную с виду, но женственную и ранимую в душе героиню, которая не боится браться даже за самые бесперспективные дела.

Каменская (2000)

Главная героиня сериала — аналитик столичного уголовного розыска, майор милиции Анастасия Каменская. Ей достаются самые сложные и запутанные дела, в их расследовании ей помогает логика, храбрость и немного женской интуиции. В сюжет вплетена любовная линия, поэтому сериал особенно полюбился представительницам прекрасного пола. Главную роль сыграла Елена Яковлева. Также в сериале засветились Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев и Андрей Панин.

Возвращение Мухтара (2003)

Храбрый пес-милиционер полюбился российским зрителям еще со времен 60-х годов, когда на экраны вышел фильм «Ко мне, Мухтар!» (1964 г.) с Юрием Никулиным в главной роли. В сериале этот четвероногий следопыт помогает распутывать дела оперативникам Артему и Толику, а также очаровательному следователю Лене. Мухтар — добрый, чуткий и отважный пес, который выводил команду на след преступника и защищал своих товарищей, рискуя жизнью.

След (2007)

В центре сериала — вымышленная организация ФЭС (Федеральная экспертная служба). Ей поручаются самые сложные преступления. Организация имеет несколько отделов, оснащенных новейшим оборудованием для раскрытия преступных дел. Но самое ценное, что есть у ФЭС, — это профессионалы своего дела, лучшие следователи, криминалисты, судмедэксперты и биологи, которые щелкают преступления как орешки.

Ликвидация (2007)

В послевоенной Одессе орудует банда преступников. Бандиты грабят военные склады, а украденные оружие и продовольствие пытаются переправить бандеровцам. Начальник уголовного розыска Давид Гоцман всеми силами пытается поймать преступников, в том числе и их главаря — некоего Академика. В ходе расследования выясняется, что бандиты есть даже в штабе командования. Проанализировав ситуацию, Гоцман решает в ответ внедрить в ряды бандитов своего человека, чтобы выйти на Академика и вычислить всех членов банды. Кстати, реальным прототипом Гоцмана был Давид Курлянд, который в одесском угрозыске был действительно легендарным человеком, а сам сериал основан на реальных событиях 1946 года.

Глухарь (2008)

Сериал рассказывает о двух приятелях: следователе Сергее Глухареве и его товарище, сотруднике ДПС Денисе Антошине. Это простые ребята, живущие самой обычной жизнью. У них очень нервная работа, очень маленькая зарплата и неудачная личная жизнь. Но друзья не теряют духа — подбадривают друг друга шутками, помогают по работе. Лента получилась жизненной, с юмором и интересным сюжетом, что помогло стать ей одной из самых рейтинговых в списке российских сериалов в то время.

Метод Лавровой (2011)

Главная героиня сериала — Екатерина Лаврова (Светлана Ходченкова), дочь высокопоставленного начальника МВД. Несмотря на такое везение, Екатерина всего добивается сама — она закончила Академию МВД с красным дипломом и устроилась работать внештатным консультантом криминальной полиции. Теперь Лаврова тайно участвует в раскрытии самых загадочных преступлений, к тому же изобретает собственный метод расследования.

Метод (2015)

После окончания института юная Есения, дочь полковника МВД, хочет работать с Родионом Меглиным — загадочным следователем-одиночкой. Да не просто работать, а понять его секретный метод. В итоге Есения становится стажером Меглина и начинает догадываться, что метод работы следователя заключается в его прошлом. Родион буквально мыслит как убийцы, потому что сам когда-то был маньяком.