Премьер-министр Ирака подтвердил связь с курдами

Багдад, 6 апреля. Дружественными и братскими охарактеризовал свои отношения с политическими лидерами Иракского Курдистана премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

«Мои отношения с руководством Курдистана не новы, и они не ограничивается аспектом бюджета, а касаются всего, что связано с укреплением сотрудничества и интеграцией между региональным руководством и федеральным правительством», — заявил премьер-министр Ирака в интервью изданию Asharq Al Awsat.

Он подтвердил, что находится в постоянном контакте с лидером Демократической партии Курдистана Масудом Барзани, которого он назвал своим другом, а также с президентом и премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани и Масруром Барзани.

«Скоро я приеду в Эрбиль, чтобы обменяться мнениями по поводу следующего этапа, который приблизит нас к проведению досрочных выборов», — сказал аль-Казыми.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми посетил Курдистан в сентябре 2020 года, где встретился с курдским руководством. Во время встречи с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани он подчеркнул важность согласования позиций между федеральным правительством и правительством Курдистана. Вместе с тем аль-Казыми отметил, что Курдистан является неотъемлемой и важной частью Ирака.