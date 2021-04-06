Как метро в столице Саудовской Аравии оказалось в центре дипломатического скандала

В столице Саудовской Аравии подходит к завершению крупный проект по созданию метрополитена, однако власти столкнулись с претензиями со стороны строителей. Иностранные подрядчики требуют от Эр-Рияда миллиарды долларов, которые они так и не получили за свою работу.

Метро Эр-Рияда является амбициозным проектом саудитов, рассчитывающих сделать столицу международным деловым центром. Однако еще на этапе постройки власти дискредитировали себя перед иностранными партнерами.

Что привело к скандалу и как это отразится на международной репутации Саудовской Аравии — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Иностранные долги

Эр-Рияд задолжал несколько миллиардов долларов сразу нескольким иностранным фирмам, причем самая большая сумма полагается американской компании Bechtel, возглавившей консорциум, работающий над первой очередью строительства метрополитена.

Просроченные платежи объясняются задержками строительства и перерасходом бюджетных средств, вызванными пандемией коронавируса. Затруднило продолжение работы то обстоятельство, что из-за закрытия границ иностранные специалисты, как и рядовые рабочие, прибывающие на заработки с территорий других государств, не могли попасть в Саудовскую Аравию.

Между тем реализация этого проекта для саудитов очень важна, поскольку развитие столицы, в совокупности с грамотной внутренней политикой, должно стать стимулом привлечения в страну иностранных инвестиций.

Метрополитен Эр-Рияда

Метро является одним из ключевых проектов в плане расширения саудовской столицы и смещения акцентов на «современное городское планирование». Сегодня Эр-Рияд по большей части представляет собой город, удобный исключительно для автомобилистов. Раньше это объяснялось тем, что местные жители преимущественно передвигаются исключительно на личных машинах и не пользуются общественным транспортом, который нужен главным образом для мигрантов.

По задумке наследного принца Мухаммада бин Салмана, за счет улучшения транспортной инфраструктуры город должен не только увеличиться примерно в два раза, но и благодаря повышению престижности стать международным деловым центром.

Власти рассчитывают, что с начала работы метро позволит решить сразу несколько задач: улучшит динамику экономического роста столицы и экологическую обстановку, разгрузит транспортные узлы, стабилизирует ситуацию с занятостью населения, предоставляя новые рабочие места.

Уникальность данного проекта заключается в том, что строительство метро производится одномоментно. И если во всех современных городах, будь то Москва, Париж, Токио или любой другой, железнодорожная сеть строилась постепенно, соразмерно увеличению численности жителей, то в Эр-Рияде ситуация складывается иначе. Сейчас в саудовской столице проживает около 6 млн человек, а по прогнозам эта цифра увеличится на 50% уже к 2035 году. Метрополитен и вспомогательная автобусная система в стране будут запущены одномоментно, что должно оказать желаемый эффект в короткие сроки.

Метро Эр-Рияда — один из крупнейших проектов такого типа в мире. Масштабный транспортный хаб общей длиной дорог в 176 километра объединит в себе метро и монорельс: три железнодорожные линии будут подземными и расположатся в центре города, а еще три — надземными.

Для создания проекта задействованы три крупных строительных консорциума, в которые входят компании из США, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи, Индии и Канады. На этапе проектирования были привлечены в том числе британские и итальянские специалисты.

Подвижный состав для столичного метрополитена закупят у испанской компании CAF. По плану все поезда будут иметь автоматизированное управление, что не потребует участия в их работе машиниста.

Изначально саудовские власти заложили на реализацию транспортного проекта 22,5 млрд долларов.

Государство планировало открыть метро Эр-Рияда еще в 2019 году, однако сроки сдачи объектов были перенесены на 2021 год. Источники в правительстве сообщают, что сейчас проект реализован примерно на 90%. Пока неясно, сможет ли стройка завершиться в этом году с учетом всех сложностей.

На пути к международному скандалу

В самый разгар пандемии, в 2020 году, разногласия по поводу платежей приобрели дипломатический оттенок: американское, французское и испанское посольства в Эр-Рияде подняли вопрос о платежах в официальном письме к саудовскому правительству.

Дело в том, что подрядчики уже на протяжении нескольких лет жаловались на несвоевременную оплату по существующим контрактам. Произошедший еще в 2015 году обвал цен на нефть заставил власти Саудовской Аравии отказаться от выплат десятков миллиардов долларов, чтобы приостановить темпы роста дефицита бюджета.

Хоть это решение помогло сохранить контроль над бюджетом, оно подорвало доверие частного сектора, который в значительной степени полагался на государственные контракты.

Саудиты говорят, что готовы платить вовремя и предприняли значительные шаги для решения этой проблемы, однако после нового обвала цен на углеводороды в 2020 году ситуация обострилась еще больше.

Столичные власти в целом же считают обвинения в свой адрес необоснованными. В заявлении контролирующей проект Королевской комиссии по городу Эр-Рияд отмечается, что все платежи подрядчикам были осуществлены своевременно, доказательством чего должен быть тот факт, что строительство находится на завершающей стадии. При этом отмечается, что «вышеупомянутые претензии оцениваются в соответствии с процессом урегулирования споров, предусмотренных в контракте».

Эр-Рияд — глобальный центр

Развитие столицы является стратегически значимым для саудовских властей. На этом пути руководство королевства уже предприняло ряд важных шагов.

Ранее власти провели реформу, обязывающую крупные иностранные компании и фонды иметь на территории Саудовской Аравии свои региональные штаб-квартиры. В этом случае столица является наиболее выгодной точкой расположения, а развитие ее транспортной сети становится важнейшим активом государства.

Все это укладывается в рамки глобальной госпрограммы Saudi Vision — 2030, направленной на перестройку внутренней жизни страны. В целом она должна помочь диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтяного экспорта.

Стремление к статусу глобального инвестиционного центра, которого хочет добиться для себя Эр-Рияд, в таком случае становится невозможным без развития инфраструктуры. Власти, безусловно, понимают это, о чем говорят их действия: помимо привлечения иностранных компаний в страну, они пытаются сделать проще и жизнь простых рабочих.

В середине марта в Эр-Рияде вступил в силу закон, облегчающий положение трудовых мигрантов. И если ранее они были полностью зависимы от работодателя, контролирующего их правовой статус в стране, то теперь репатрианты могут по своему усмотрению менять место труда.

Эр-Рияд движется к намеченной цели, работая сразу по нескольким фронтам: привлекая в страну зарубежных бизнесменов, он идет навстречу простым трудящимся, обеспечивая деловых партнеров рабочей силой.

В этой ситуации важно, чтобы возникновение «транспортного скандала» вокруг строящегося в столице метро не повлияет на репутацию Эр-Рияда как надежного международного партнера. Впрочем, сейчас, в момент возникновения разногласий, саудиты выбрали показательно формальную тактику: они указывают на положения договоров с подрядчиками, регулирующие спорные моменты. Хоть это безусловно не улучшает жизнь пострадавших в этом сотрудничестве фирм, чтобы «сохранить лицо» королевство использует все возможности, на которые имеет юридическое право.