Пока экс-губернатор Хорошавин сидит в СИЗО, его машина собирает штрафы



Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин сейчас находится в режиме ожидания решения по второму суду. По первому суду, по обвинению в получении взятки в размере 5,6 миллионов долларов от руководителя «Энергостроя» (за контракт о строительстве одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ) Хорошавин получил 13 лет строгого режима и 500 миллионов штрафа. Кроме того, у экс-главы Сахалина было изъято в пользу государства имущество стоимостью свыше миллиарда рублей. Это та собственность, владение которой он не смог объяснить документально. Но недавно выяснилось, что одна неконфискованная машина до сих пор «собирает» штрафы на дорогах.

Судебные приставы Южно-Сахалинска в декабре прошлого года начали исполнительное производство в отношении Александра Хорошавина за неоплаченный штраф ГИБДД за превышение скорости в июне 2020 года. Как удалось выяснить ФАН, одна из машин — ГАЗ 21 , официально внесенная в декларацию о доходах Александром Хорошавиным, — не была изъята. И сейчас на ней ездит знакомый губернатора по генеральной доверенности, зарабатывая штрафы для Хорошавина.

Хотя долг в 500 рублей положение Хорошавина вряд ли намного ухудшит. Суд приговорил ответчика к штрафу в 500 миллионов рублей. На данный момент (прошло более трех лет) Александр Вадимович выплатил только 461 тысячу рублей.

Напомним, Александр Хорошавин, при официальном доходе в 7-8 миллионов рублей в год и при неработающей жене, владел четырьмя элитными квартирами в Москве, шестью гаражами, шестью автомобилями, среди которых Mercedes-Benz, Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, два Lexus и «Волга», коллекцией дорогих часов – 195 штук на общую сумму свыше 600 миллионов рублей, ювелирными изделиями и так далее.

Все имущество было переписано на сына, который в тот момент работал в «Роснефти». Его должностной оклад тоже мало соответствовал накопленным богатствам. Все имущество, не имеющее документального подтверждения, было изъято в пользу государства.