Энциклопедия арестованных губернаторов. Часть 3

ФАН завершает энциклопедию губернаторов, арестованных в момент нахождения во власти. Дела некоторых из них пересекаются с махинациями предыдущих героев наших публикаций, но при этом у каждого из экс-руководителей регионов своя стезя.

Торлопов. Республика Коми

В чем обвинялся. Владимир Александрович Торлопов изначально проходил по делу Гайзера — обвинялся в создании преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере в то время, когда являлся главой Республики Коми, а именно в 2002–2010 годах, однако позже это обвинение было снято. Осталось только мошенничество с акциями ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». На момент задержания был членом Совета Федерации от Республики Коми.

Что изъяли. Акции предприятий.

Что происходит сейчас. Осужден на 6,5 года общего режима, назначено 500 тысяч рублей штрафа. Штраф оплатил сразу. Наказание отбывает в ИК №29 Республики Коми. Обучился специальности «швея». Колония специализируется на шитье постельного белья для осужденных (наволочки, простыни), полотенец и трусов. Подавал на УДО. Однако выяснилось, что в колонии Владимир Александрович имеет два взыскания за нарушение режима. Первое за то, что занавесил спальное место (что категорически запрещено), второе — был одет не по форме. Кроме того, после проверки спецпрокуратуры выяснилось, что Торлопов нередко пропускал работу. Старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова сообщила СМИ, что сотрудники ИК №29 создавали фиктивные показатели работы и необоснованно его поощряли. В УДО отказано.

Фургал. Хабаровский край

В чем обвинялся. Был задержан возле своего дома, когда собирался ехать на работу. Это было сделано в рамках расследования дела в несколько этапов в отношении организованной преступной группы, причастной к совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья бизнесменов Хабаровского края и Амурской области. Проверяют на причастность к убийству предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова. Предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Четыре человека вступили в сделку со следствием и дали показания против Сергея Фургала. Параллельно расследуется дело о мошенничестве с участием компании «Торэкс», 25% которой принадлежат бывшей жене Фургала Ларисе Стародубовой, а еще 25% — Николаю Мистрюкову, экс-депутату Хабаровской краевой думы и деловому партнеру Фургала.

Что изъяли. 400 тысяч долларов в банковской ячейке, оформленной на племянницу бывшей жены Фургала, 3 млн руб. и свыше 3,5 тыс. долл., найденных в квартире, два элитных внедорожника.

Что происходит сейчас. Дело в стадии расследования, сам Фургал находится в «Лефортово». Дело вызвало волну несанкционированных митингов в Хабаровском крае, организованных, предположительно, сторонниками Фургала и оппозицией. Поскольку Сергей Фургал не состоял в лидирующей партии в Государственной думе, либералы решили использовать его имя как знамя борьбы, несмотря на тот факт, что экс-губернатор обвиняется в таких страшных преступлениях, как организация убийства.

Хорошавин. Южно-Сахалинск

В чем обвинялся. В деле бывшего губернатора Сахалинской области Хорошавина Александра Вадимовича два обвинения, оба — взятки. По первому уже вынесен приговор — 13 лет строгого режима и штраф 500 миллионов рублей.

Первое обвинение. Был задержан на рабочем месте и отправлен вместе с помощником в Москву. Обвинялся вместе с двумя своими подчиненными в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов от руководителя «Энергостроя», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана при заключении государственного контракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. По этому делу приговор вступил в силу.

Второе обвинение. В ходе расследования первого дела всплыли факты возможного получения взяток от граждан Южно-Сахалинска, которым Хорошавин обещал содействие при выборах в городскую думу Южно-Сахалинска. Общая сумма — порядка 125 миллионов рублей. Сейчас идет суд.

Был лишен государственных наград — Ордена Почета и Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Что изъяли. В ходе обыска квартиры в Южно-Сахалинске у Хорошавина был изъят 1 млрд руб. наличными. В московской квартире и на даче Хорошавина было изъято более 800 ювелирных украшений. Ходили слухи, что среди этого богатства была ручка стоимостью 36 миллионов рублей, однако позже информация оказалась фейком. Были изъяты четыре квартиры Хорошавина в Москве (три из них оформлены на младшего сына, одна — на бывшую жену), включая жилплощадь сына Ильи в 300 кв. м в центре Москвы. У младшего Хорошавина также изъяли Bentley Continental, Меrcedes S63 и внедорожник Lexus LX 570. Причем последний был записан на мать Ильи.

Что происходит сейчас. С отправкой Хорошавина на место отбытия наказания развернулась целая детективная история. Изначально ФСИН сообщил об отправке бывшего губернатора в колонию Хабаровского края. Адвокаты Хорошавина спустя какое-то время подняли шум в прессе, мол, не могут найти своего клиента. Как выяснилось позже, до колонии экс-глава региона не доехал. Еще в Хабаровске, когда Хорошавин был в СИЗО на карантине, его развернули обратно — в СИЗО Южно-Сахалинска, так как предстоял суд по второму уголовному делу по выборам.

Юрченко. Новосибирская область.

В чем обвинялся. Юрченко Василий Алексеевич обвинялся по двум уголовным делам.

Первое — еще в 2010 году, будучи вице-губернатором, дал письменное указание директору ОАО «ГазТрансКом», принадлежащего Новосибирской области, отменить аукцион по продаже имущественного комплекса с начальной ценой в 40 миллионов рублей. Землю и фундамент здания приобрела фирма «Тактика» за 23 миллиона под строительство гостиничного комплекса.

Второе — перевел участок из категории земель обороны в сельскохозяйственные, то есть взял на себя функцию федерального правительства. Второе уголовное дело было прекращено. В прошлом году Юрченко выиграл дело о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Правда, просил 3 335 000 рублей, а суд присудил 300 тысяч.

По первому уголовному делу был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам условно.

Что изъяли. Изъятие имущества не проводилось.

Что происходит сейчас. Юрченко в 2019 году зарегистрировал ИП. Оказывает услуги в области финансового аудита и налоговых консультаций.

Краткая энциклопедия из чиновников, угодивших из губернаторского кресла на скамью подсудимых, насчитывает пока 12 человек за последние десять лет. Число чиновников рангом поменьше или, наоборот, из федерального правительства гораздо больше. Так что все обвинения в адрес наших правоохранительных органов, что они не борются с коррупцией, явно безосновательны.

Энциклопедия арестованных губернаторов. Часть 1

Энциклопедия арестованных губернаторов. Часть 2