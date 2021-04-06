«Обнялись и пошли разбирать завалы»: врач рассказал детали пожара в Благовещенске

Высочайшее мужество и профессионализм продемонстрировали амурские медики во время пожара в клинике Благовещенска 2 апреля. Это была уникальная человеческая операция: пока врачи «латали» сердце пациента в горящем здании, на улице спасатели с хирургической точностью уводили от их операционного блока дым и дикое пламя, буквально на глазах пожиравшее деревянную кровлю здания.

Что происходило внутри помещения, какие чувства испытали герои тех событий, их родственники и пациент, из-за которого команда первоклассных медиков рисковала собственными жизнями, ФАН рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением клиники кардиохирургии Благовещенска Валентин Филатов.

«О пожаре мы узнали во время середины операции, шел основной этап. Медицинская сестра-анестезист сообщила о возгорании и эвакуации здания. Это мною было воспринято как запоздалая первоапрельская шутка. Потом уже, когда информация подтвердилась, появилось сомнение на секунду. Мы с коллегами посмотрели, приняли решение остаться — человека нельзя бросить. Хотя пожарные сказали, что нужно покинуть помещение», — рассказал Валентин Филатов.

На операционном столе перед бригадой медиков лежал 62-летний пациент с открытым сердцем. В этот день это была одна из 14 запланированных операций на сердце, но по иронии и без ЧП самой сложной среди остальных.

«В итоге вся бригада сработала слаженно, максимально быстро закончили оперативное вмешательство. У пациента все хорошо. Буквально вчера встречался с ним лично и рассказал немного о произошедшем, показал по его просьбе несколько кадров с пожара. Он восхищается, как и большинство граждан. Не верит своему второму рождению и говорит еще много других эпитетов. Эмоции его переполняют, конечно», — поделился собеседник ФАН.

Он вспоминает, что в операционной чувствовал запах гари, но задымления почти не было, сотрудники МЧС постарались, чтобы именно в этот блок дым и огонь не пришли совсем.

«В пострадавшем корпусе до сих пор идут разборы завалов. Но в операционной, где мы проводили операцию, ничего не обрушилось. Сейчас там просто голое помещение со следами чрезвычайного происшествия: оно залито водой, из него эвакуировано все оборудование», — рассказал Филатов.

Позже врачи-герои возвращались сюда. Вспоминали, что во время пожара не до конца понимали серьезность ситуации.

«Во время операции нам старались не мешать, а когда мы вышли, были, конечно, в легком шоке. Огонь активно буйствовал на кровле здания. Стоя там, нам было жарко, хотя погода была прохладной, шел легкий дождик. Жар от горящих перекрытий обжигал воздух», — вспоминает врач.

Непередаваемые чувства испытали во время происшествия родственники медиков и близкие единственного оставшегося в клинике пациента, который лежал на операционном столе и крепко спал. Они помогали больнице спасать пациентов, эвакуировать документы и медицинское оборудование.

«Все мои близкие, родственники следили за новостями, и когда я только вышел, нашел телефон, созвонился, они все вздохнули, потому что переживали больше всех. С коллегами мы были счастливы, что все закончилось, обнимались. Хотя, когда пожар прекратился, наша работа продолжилась, мы все вернулись к пациентам разбирать завалы, спасать оборудование», — продолжает собеседник ФАН.

Правильные и оперативные действия спасателей, добровольцев и всего медицинского персонала позволили пережить это страшное происшествие без единого пострадавшего человека. Сейчас больница продолжает работу в штатном режиме в помещениях других корпусов.

«Все сработали максимально слаженно. Эвакуация прошла буквально в 5–6 минут. Все было четко, без паники, будто мы к этому готовились. Но на самом деле в истории нашего учреждения это происходило впервые. Мне в жизни тоже не приходилось сталкиваться с пожаром или вообще какой-либо катастрофой», — рассказывает Валентин Филатов.

Блестящий врач закончил государственную амурскую медицинскую академию с отличием. Он выпускник 2015 года. В клинике кардиохирургии Благовещенска Валентин Филатов работает четыре года, до этого прошел двухлетнюю клиническую ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Сегодня за самоотверженность и героизм, проявленные при проведении хирургической операции, губернатор Приамурья Василий Орлов наградил главврача клиники Александра Коротких, заведующего отделением анестезиологии-реанимации Виктора Никитина, врачей анестезиологов-реаниматологов Георгия Кондратова и Станислава Фукса, сердечно-сосудистых хирургов Валентина Филатова и Александра Филиппова, медсестер Елену Андриевскую, Надежду Науршину и Анжелику Хорсак, санитарку Ирина Хангану. Еще одну награду за «верность врачебному долгу и оказание помощи при проведении хирургической операции» получил анестезиолог-реаниматолог Алексей Лапаник.