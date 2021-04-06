Аналитики объяснили падение цен на нефть и ослабление рубля

Вся нефть находится под давлением иранской нефти, которая может завладеть переполненным рынком, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть продолжает снижаться в цене: вечером накануне нефть марки Brent стоила 61 доллар за баррель. При этом на нее оказывает давление Иран, который не ограничен условиями ОПЕК+ и способен добавить на рынок несколько миллионов баррелей.

«С одной стороны — ожидание мирового спроса на нефть, возобновление авиасообщения, автомобильного. Это фактор, который в плюс для нефти. Но с другой стороны — увеличение заболеваемости и нефтяной добычи», — пояснили аналитики, добавив, что цена на черное золото будет нестабильной и постоянно скакать в зависимости от различных факторов.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль слегка просел и продавался по 76,40 за доллар. В целом отечественная валюта пытается укрепляться. Завтра пройдет аукцион, который будет организован Министерством финансов РФ, что должно оказать относительную поддержку отечественной валюте.

«Пока что вопрос санкций остается на повестке дня. Видимо, рубль будет колебаться в отметке 76 за доллар. Сложно сказать, сколько времени это будет продолжаться. Ждем, пока ситуация с санкциями станет яснее. Если сравнивать со вчерашним днем, изменений немного», — добавили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.