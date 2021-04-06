Адвокат Белозерцева заявил о наличии лицензий на найденное у фигуранта оружие

Москва, 6 апреля. Адвокат экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прокомментировал сообщения о найденном у его клиента оружии.

По словам юриста, у подзащитного есть необходимые лицензии на оружие. Таким образом адвокат опроверг слова прокурора. Представитель надзорного органа в ходе рассмотрения жалобы заявил, что у Белозерцева было найдено незарегистрированное оружие.

Иван Белозерцев является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По мнению следствия, экс-губернатор региона в 2020 году получил от двух бизнесменов 31 млн рублей. Деньги были «благодарностью» за получение госконтрактов и отсутствие проблем с их выполнением.

По решению президента РФ Владимира Путина обвиняемый был отправлен в отставку. Члены правительства потом написали заявление на уход, но пока продолжают выполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина, сообщало издание Deita.