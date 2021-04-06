Бизнесмен Шпигель останется под арестом по делу о коррупции

Москва, 6 апреля. Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов бизнесмена Бориса Шпигеля. Доводы защиты оказались неубедительными. Обвиняемый останется под арестом в СИЗО.

Коммерсант является одним из ключевых фигурантов в деле о взяточничестве. Следствие считает, что он и руководитель другой компании передавали деньги Ивану Белозерцеву, который в тот момент был губернатором Пензенской области. За 31 миллион рублей глава региона помогал бизнесменам получать выгодные госконтракты. С выполнением договоров потом проблем не возникало.

Президент РФ отправил в отставку обвиняемого губернатора, сообщало Deita.