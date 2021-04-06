Возобновление авиаперелетов из Тамбова в Анапу и Сочи запланировано на июнь

Тамбов, 6 апреля. Авиаперелеты между Тамбовом и курортами Черного моря возобновятся с июня благодаря участию региона в федеральной программе развития перевозок.

В Анапу и Сочи перелеты будет осуществлять авиакомпания «РУСлан» на самолетах Bombardier CRJ-100/200. В перелетах задействуют 50 бортов, летать на черноморское побережье они будут до конца сентября.

В Сочи из Тамбова можно будет улететь по средам и субботам, в Анапу самолеты будут летать по четвергам и субботам. Время в пути составляет два с половиной часа. С расписанием авиаперелетов можно ознакомиться на сайте аэропорта Тамбов.

Количество авиарейсов между Хабаровском и Москвой увеличится в мае. В день будут совершаться пять рейсов. Осуществлять полеты будут самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Nordwind.

Объем внутренних авиаперевозок восстановится в полном объеме уже летом 2021 года, а полное восстановление рынка авиаперевозок ожидается в 2022-2023 годах по прогнозам компании «Аэрофлот».