Кристина Асмус призналась, что беременность от Харламова стала для нее неожиданностью

Москва, 6 апреля. Звезда «Интернов» Кристина Асмус рассказала, что случайно решила сделать тест на беременность перед медицинским обследованием и он, неожиданно для нее, оказался положительным.

Актриса выросла в многодетной семье, поэтому всегда мечтала о материнстве. Однако заветные две полоски стали неожиданным сюрпризом для нее и Гарика Харламова, в браке с которым она тогда состояла. В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, что прислушалась к интуиции и сделала тест перед гастроскопией, которую ей должны били провести под общим наркозом.

«И вот заветные 2 полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые 7 лет в моей жизни!» — поделилась воспоминаниями Кристина Асмус.

Теперь дочь Анастасия для актрисы всегда на первом месте, а только потом уже съемки, театр и гастроли. Однако плотный график не всегда позволяет Асмус проводить много времени с ребенком. Звезде порой приходится обманывать своего пиар-агента и придумывать безотлагательные дела, чтобы побыть с наследницей.

«Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссер и гонорар не заменят общения с ней», — утверждает Асмус.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись после восьми лет брака. Бывшие супруги объявили, что решение было совместным, так как они оба поняли, что их взгляды на жизнь и цели слишком разные. Недавно актриса намекнула, что ее сердце занято.