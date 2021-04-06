Проиранские ополченцы уничтожили тоннель ИГ в иракской Найнаве

Багдад, 6 апреля. Бойцы 21-й бригады проиранских сил «Хашд-Шааби» в ходе операции по обеспечению безопасности в районе Джебель Сайну провинции Найнава обнаружили и уничтожили тоннель запрещенной в РФ организации ИГ1.

«Бойцы бригады полностью разрушили тоннель, чтобы не допустить его использование террористами», — сообщает информационное управление «Хашд-Шааби».

Проиранские отряды «Хашд-Шааби» регулярно проводят операции по зачистке иракских районов от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.