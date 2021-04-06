Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом непризнанного Косово

Анкара, 6 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил новоизбранного президента непризнанной республики Косово Вьосу Османи со вступлением в должность.

«Я выражаю уверенность в том, что историческая дружба и братские отношения будут укрепляться в новую эпоху. Сотрудничество между нашими странами способствует стабильности и процветанию Балкан», — заявил Эрдоган.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. В разговоре Эрдоган подчеркнул, что турецкая община — это неотъемлемая часть мультикультурной социальной структуры Косово. Турки, проживающие в стране, заняли конструктивную позицию во время формирования нового правительства и проведения президентских выборов.