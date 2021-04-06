Военный аналитик Игнатов: США не будут воевать с Россией за Украину

Москва, 6 апреля. Руководство Соединенных Штатов оставит Украину без силовой поддержки в случае вооруженного конфликта с Россией, считает военный обозреватель Григорий Игнатов.

Вероятность присутствия американских войск на территории Украины полностью исключена, заявил украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский. Это заявление особенно примечательно на фоне ситуации в Донбассе, пишет колумнист «Журналистской правды» Григорий Игнатов. По его словам, Киев рассчитывает на военную поддержку Вашингтона, однако Соединенные Штаты не окажут силовую помощь украинцам ни на земле, ни в небе. Власти США не направят военный контингент на Украину в случае войны с Россией, даже если под угрозой окажется Киев, уверен эксперт.

«Не загрохочет гусеницами колонна «Абрамсов» по трассе Харьков — Славянск, не потемнеет небо над Мариуполем от конвертопланов с морской пехотой, не сядут в аэропорту Одессы тяжелые транспортные самолеты», — пишет аналитик.

Вашингтон, тем не менее, может оказать определенную поддержку Украине, поделившись разведывательной информацией, беспилотными летательными аппаратами, различным оборудованием и амуницией для ВСУ, считает автор материала. Также США могут предоставить Киеву и некоторое оружие, однако поставок серьезных систем ждать не стоит, уверен Игнатов.

Ранее бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты отвернулись от Киева из-за нежелания оплачивать прихоти правительства страны.