Телеведущая Елена Летучая кардинально сменила имидж

Москва, 6 апреля. Телеведущая Елена Летучая впервые за свою телевизионную карьеру сменила имидж. Знаменитость с трудом узнали преданные фанаты.

Звезда ТВ всегда ходила с аккуратно убранными в пучок волосами. Теперь Летучую с трудом можно узнать. Она посетила салон красоты и показала результат.

Теперь у Летучей стрижка. Знаменитость поинтересовалась у поклонников, как им преображение. Интернет-пользователи поддержали звезду, отметив, что она прекрасно выглядит с новой прической.

«Тебе идет с челкой несомненно, моложе выглядишь!»; «Как вам идет челка, просто супер красотка»; «С челкой очень красиво! Такие глаза выразительные»; «Вам очень идет челка. Вы с ней как кукла Барби», — пишут поклонники.

При этом некоторым все же не понравился новый имидж телеведущей. Они посчитали, что Летучей стоит вернуться к старому образу. В то же время ряд фолловеров даже не признали в девушке с челкой экс-ведущую «Ревизорро».

Елена Летучая делится с поклонниками порой самым сокровенным. Она не постеснялась и рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась после того, как переболела коронавирусом.