Жертва скопинского маньяка сообщила о получении госзащиты

Москва, 6 апреля. Одна из девушек, пострадавших от действий маньяка Виктора Мохова, заявила, что чувствует себя в безопасности. Она получила соответствующую защиту от государства.

Государство предоставило защиту одной из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова, сообщает сайт «360tv.ru» со ссылкой на саму потерпевшую Екатерину Мартынову. По словам девушки, также было принято ее заявление на открытие нового уголовного дела против Мохова.

Жертва маньяка подчеркнула, что в настоящее время чувствует себя в полной безопасности, но по закону не имеет права раскрывать конкретные меры, предпринятые государством для ее защиты. Также Мартынова назвала «смешным» штраф в размере 1200 рублей, который Мохов будет обязан выплатить за нарушение административного надзора — по ее словам, данная сумма является мизерной по сравнению с гонорарами, которые скопинский маньяк получает за интервью.