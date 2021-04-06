В США рассказали, как Пентагон готовится к третьей мировой войне

Вашингтон, 6 апреля. Военно-воздушные силы США в ходе регулярных учений готовятся к масштабному противостоянию с крупными странами. Об этом пишет обозреватель издания The National Interest Крис Осборн.

В рамках ежегодных маневров Red Flag ВВС США тренируются против хорошо вооруженного противника, обладающего средствами ПВО и истребителями пятого поколения. Главной целью подобных учений является подготовка Вооруженных сил США и их союзников к новому поколению «многодоменной войны». По мнению эксперта, таким образом США готовятся к третьей мировой войне.

«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», — говорится в публикации.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Военно-морские силы США в 2020 году провели 20 учений и специальных операций в Арктике. Большая часть маневров проходила с участием партнеров Вашингтона.

В ведомстве также добавили, что США следят за активностью России в Арктике, а также рассматривают вопрос об увеличении присутствия американского флота в Арктическом регионе, передает RT.