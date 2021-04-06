Совет тренера Нурмагомедова помог дагестанцу выиграть титул в бойцовской лиге

Махачкала, 6 апреля. Боец смешанных единоборств из Дагестана Магомедрасул Хасбулаев завоевал титул чемпиона российской организации Absolute Championship Akhmat (ACA) в полулегком весе. Победить спортсмену удалось благодаря совету четырехлетней давности от ныне покойного заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

По словам Хасбулаева, еще в 2017 году Нурмагомедов предсказывал бой между ним и бразильцем Фелипе Фроесом. Тогда же прославленный тренер посоветовал дагестанцу применить прием из самбо, который позволит одолеть соперника.

«Это было в 2017 году, когда Фроес дрался за титул с моим одноклубником Салманом Жамалдаевым. Мы с Абдулманапом Нурмагомедовым сидели в первом ряду, и он мне сказал: «Рано или поздно ты встретишься с этим бойцом. Его ударная техника намного превосходит твою, но у нас есть свой козырь — мы должны использовать борьбу. Обрати внимание, как он хорошо оттягивает ноги, когда ему в них проходят. Когда ты с ним встретишься, ты покажи ему, что проходишь в ноги, а сам возьми его за корпус, подхвати и свали вперед». Мы этот прием долго отрабатывали в зале, и во время поединка он легко у меня получился», — рассказал журналистам Хасбулаев.

Магомедрасул Хасбулаев и Фелипе Фроес встретились в титульном поединке на турнире ACA 120, который прошел в Санкт-Петербурге. Дагестанский спортсмен в четвертом раунде провел описанный им прием и выиграл удушением сзади. Эта победа стала для Хасбулаева 33 профессиональной в карьере при восьми поражениях. Фроес был обладателем пояса в лиге ACA с октября 2019 года.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов — отец и первый наставник чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он умер в июле 2020 года в Москве после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанец Мансур Малачиев стал чемпионом бойцовской лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship. После этого он заявил, что намерен выступать в UFC.