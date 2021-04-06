ГД во втором чтении одобрила закон для кандидатов на выборах о статусе иноагента

Москва, 6 апреля. Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении одобрили законопроект, который обязывает кандидатов на выборах, получающих зарубежное финансирование, указывать статус иноагента.

С такой инициативой выступили члены комиссий Совета Федерации РФ и Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Согласно документу, кандидаты в депутаты, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа, должны проинформировать об этом избирателей, а также маркировать свою агитационную продукцию.

Также документ обязывает кандидатов, которые имеют или ранее имели судимость, указывать эту информацию в подписном листе.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит жителям Крыма с украинским гражданством занимать должность госслужащих.