Еще один танкер сел на мель в Суэцком канале

Москва, 6 апреля. Танкер сел на мель в южной части Суэцкого канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, судно почти перегородило канал. Речь идет о танкере Minerva Nike. Согласно обновленным сведениям, судно удалось снять с мели, и оно уже на ходу. Движение по Суэцкому каналу восстановится в ближайшее время.

В прошлом месяце контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Движение по водной артерии оказалось парализовано на протяжении нескольких дней.

Суэцкий канал — один из важных морских путей в мире. Он значительно сокращает путь из Азии и Ближнего Востока в Европу и Америку. Доля маршрутов через канал составляет 10% от всех морских перевозок нефти и 8% сжиженного природного газа (СПГ).

Эксперты не исключают, что на фоне проблем в Суэцком канале альтернативой этой водной артерии может стать Северный морской путь. Судоходный путь из Японии или Китая в Европу через северные берега России занимает на 10-15 дней меньше, чем стандартный маршрут через Суэцкий канал.