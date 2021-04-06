Вашингтон, 6 апреля. Очередной раунд американских санкций едва ли сможет остановить прокладку газопровода «Северный поток — 2», признались в интервью польским газетчикам члены Конгресса США.

Компания «Nord Stream 2», ответственная за постройку трубопровода «Северный поток — 2», заявила о начале очередной фазы работ над почти завершенным проектом. В территориальных водах Дании к уже работающему судну «Фортуна» присоединился еще один корабль — «Академик Черский». Два судна в рекордно короткие сроки должны проложить оставшиеся несколько десятков километров газопровода, общая протяженность которого составляет более 1200 километров. Восточноевропейское издание Remix отмечает, что Россия больше не намерена затягивать строительный процесс и собирается поставить Европу перед свершившимся фактом.

Журналисты подчеркнули, что накладываемые ранее Вашингтоном санкции смогли разве что замедлить прокладку трубы, но не остановили работы. Сейчас Администрация президента США Джо Байдена может попытаться нанести «смертельный удар» по газопроводу, используя положения принятого Конгрессом «Акта о защите Европейской стратегии энергетической безопасности». Однако, заключает издание, Вашингтон может просто опоздать с принятием каких-либо решений по газопроводу, и любые санкции Байдена по «СП-2» утратят свою эффективность. В результате Соединенные Штаты ждет проигрыш.

Источники в Конгрессе США поделились с Польским агентством прессы (PAP) намерением «принять серьезные решения» по российскому проекту, но пока позиция Белого дома по трубопроводу ужесточилась разве что риторически, разводят руками газетчики. Самым жестким было заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который предрекал «раскол Европы» из-за «Северного потока — 2» и обнищание Украины из-за того, что Россия перестанет переправлять в Европу газ южным сухопутным путем и лишит Незалежную единственного стабильного источника дохода. Очередные санкции едва ли остановят завершение «Северного потока — 2», признали американские законодатели.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказывал в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей, как завершение проекта «Северный поток — 2» поможет России раз и навсегда забыть о нечистоплотных махинациях со стороны Украины.