Михаил Шуфутинский рассказал о начале карьеры Дениса Клявера

Сегодня день рождения отмечает российский певец, музыкант Денис Клявер. Артисту исполнилось 46 лет. Известность и всеобщее признание к нему пришло после участия в дуэте «Чай вдвоем». Друг певца, шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский рассказал о начале карьеры Клявера.

«Я Дениса знаю очень много лет, потому что дружил с его папой Ильей Олейниковым. Он привел Дениса и его партнера Стаса [Костюшкина] ко мне на репетицию перед концертом. Тогда еще был Советский Союз, это был один из первых моих приездов из Америки. Илья сказал, что ребята хорошие, и предложил их взять», — вспоминает звезда шансона.

На прослушивании Шуфутинский разглядел в новоиспеченных артистах особую энергию и большой талант.

«Я действительно послушал их. В них кипела энергия, большой талант, и так получилось, что первые гастроли этого коллектива были на моих концертах», — отмечает артист.

Стоит заметить, что команда Клявера и Костюшкина выступала с большим успехом. И с течением времени «они стали самостоятельной творческой единицей». Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 году и просуществовала 17 лет. За это время музыканты создали много популярных песен, хитов и завоевали любовь публики. Однако в 2012 году группа распалась.

«Каждый из участников дуэта решил уйти в сольную карьеру. Говоря о Денисе, ему это удалось, он это делает с удовольствием, с большим успехом, у него много хороших песен, которые нравятся людям разного возраста», — отметил Михаил Шуфутинский.

Ранее сообщалось, что несколько телеканалов предлагали музыкантам спеть дуэтом и «возродить» коллектив хотя бы на вечер. Клявер ответил категорическим «нет», хотя Костюшкин согласился спеть с ним ради фанатов.