Глава внешнеполитического ведомства хуситов встретился с послом Ирана

Сана, 6 апреля. Глава внешнеполитического департамента подконтрольного хуситам правительства Хишам Шараф встретился вчера в Сане с послом Ирана в Йемене, офицером Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасаном Айерлу. В ходе переговоров дипломаты изложили свои видения дальнейшего развития ситуации в Йемене. Шараф подчеркнул, что хуситы готовы к прекращению боевых действий в стране и переговорах о мире только при условии принятия другими участниками конфликта положений Ормузской мирной инициативы, выдвинутой Ираном. В то же время, представители хуситов заявили, что считают предложения Саудовской Аравии по прекращению огня несерьезными.

Иран выступил в ООН с проектом Ормузской мирной инициативы в сентябре 2019 года. В рамках этой концепции Иран призывает страны Персидского залива и международное сообщество направить усилия на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, включая обеспечение безопасности судоходства и прекращение вооруженных конфликтов в странах региона. Кроме Ирана свои концепции коллективной безопасности на Ближнем Востоке выдвигали Саудовская Аравия и США.