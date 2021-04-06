Актриса Наталия Антонова уснула во время съемки постельной сцены с Макарским

Москва, 6 апреля. Известная актриса Наталия Антонова призналась, что однажды настолько вымоталась на съемках, что случайно уснула во время постельной сцены с коллегой Антоном Макарским.

Наталия Антонова вместе с Вячеславом Разбегаевым пришли на шоу «Вечерний Ургант», чтобы представить сериал «Конец невинности». В ходе беседы ведущий Иван Ургант поинтересовался, были ли у актеров смешные и нелепые ситуации во время съемок. Антонова призналась, что самый неловкий инцидент у нее произошел во время работы над многосерийным фильмом «Дыши со мной».

Партнером артистки на площадке стал ее однокурсник и давний друг Антон Макарский. По сценарию, они на протяжении целых 70 серий должны были изображать любовь и самые бурные чувства. Конечно же им приходилось сниматься в большом количестве постельных сцен. Во время съемки одного из таких эпизодов Антонова случайно уснула.

«У нас была двенадцатая постельная сцена за день. Была перефильтровка со дня на ночь. Нас припудрили, опять положили, мы чай попили. Антон он мой друг, мой брат. Я с Антоном лежу жду, сейчас перефильтровочку быстренько, договорились как играть будем, как целоваться в какую сторону. И я заснула”, — призналась артистка.

Никто из команды не стал будить Антонову. В итоге актриса проснулась от собственного храпа. Как признавался позже Антон Макарский, он готов стерпеть все выходки от коллеги, поскольку сильно уважает и любит ее как друга.

Выпуск вечернего шоу с Антоновой стал одним из первых, в котором телеведущий Иван Ургант наконец-то вернулся в студии после заражения коронавирусом. Он отшутился о болезни в свойственной ему манере и эффектно «ворвался» в эфир Первого канала.