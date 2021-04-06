Ведущая «Модного приговора» Хромченко рассказала о трендах весны

Москва, 6 апреля. Стилист Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» дала россиянкам полезные советы и рассказала, что будет станет хитом этой весной.

Куртка-косуха уже несколько сезонов подряд не покидает модных подиумов. Каждый раз дизайнеры умудряются обновлять классический вид одежды. От узких косух перешли к оверсайзу, а сейчас еще добавили графику, которая украшает кожаные вещи.

Косухи теперь в моде с графикой в виде печатных и рукописных шрифтов. Хромченко, комментируя образ участницы шоу, как раз обратила на это внимание.

«Это отдельный хит», — сказала стилист, заверив, что куртка-косуха — уже классика и никогда не выйдет из моды.

Еще один тренд сезона — зеленый и малахитово-зеленый цвета, а также оттенок зеленой меди.

Хромченко регулярно дает советы модницам по выбору одежды. Недавно она назвала вещь, которая омолодит любую женщину. Как оказалось, таким чудом является худи, которое можно сочетать и со спортивным, и с женственным стилями. По ее мнению, худи должно быть в гардеробе женщины любого возраста и статуса.